Мужчина отбился от агрессивного медведя с помощью карате

Японец отбился от агрессивного медведя с помощью навыков карате, сообщает Daily Star. 50-летний мастер единоборств Масато Фукуда рассказал, что находился в туристической поездке в городе Наеро на острове Хоккайдо, где решил полюбоваться водопадами, но в какой-то момент заметил, что из кустов за ним наблюдали два огромных хищника.

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По словам японца, внезапно один из медведей перешел в нападение. Мужчина не растерялся и ударил медведя первым по морде. Это отпугнуло хищников, а каратисту дало возможность вернулся в машину.

Если бы он все же напал на меня, у меня не было бы ни единого шанса на выживание, — заявил турист.

Ранее две панды из зоопарка китайского Чунцина напали на смотрителя, когда женщина пришла их покормить. Случай произошел на глазах у посетителей, которые сняли произошедшее на видео.

На опубликованной записи видно, как панды подбежали к работнице, а затем опрокинули ее на землю. Женщина старалась подняться, однако животные придавили ее своим весом и, предположительно, начали кусать. Вскоре женщине удалось высвободиться. В этот момент на помощь ей пришел коллега с овощами в руках, рассчитывая отвлечь панд.

Как отметили в издании, причины поведения животных неизвестны. Женщина серьезных травм не получила.