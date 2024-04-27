В США семейная пара случайно отправила кошку в посылке Amazon

Семейная пара из американского штата Юта оформила возврат заказа и случайно отправила свою кошку на склад Amazon, передает Fox News. Хозяева животного не заметили, как оно забралось в коробку.

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Владелица кошки Кэти Кларк рассказала, что их любимица по имени Галена внезапно пропала. Поиски не увенчались успехом, однако спустя несколько дней хозяевам животного позвонили из ветеринарной клиники в Калифорнии.

По словам Кларк, ветеринары сообщили, что Галена находится у них. Оказалось, что у кошки был микрочип, благодаря которому удалось выйти на хозяев животного. Хозяйка кошки была крайне удивлена тому факту, что питомица нашлась в 700 км от дома.

Позже выяснилось, что кошка незаметно прыгнула в коробку с товаром, затем посылку запечатали и передали курьеру. Тот отвез коробку с товаром и кошкой на склад в пригороде Лос-Анджелеса.

Галена любит прятаться, охотиться и играть в коробках, а это была очень большая коробка, — рассказала обрадованная владелица кошки.

Несмотря на то что зачастую легкие укусы и царапины кошек не представляют серьезной опасности, в некоторых случаях они могут привести к развитию болезней, рассказал травматолог Николай Перетолчин. Он предупредил, что риск зависит от глубины раны. По словам Перетолчина, чаще всего от укусов кошек можно подхватить пастереллез, приводящий к образованию флегмоны, вялотекущей пневмонии и гнойного менингита.