Американка беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь

Жительница США родила десять сыновей подряд и остановилась только тогда, когда родила долгожданную дочь.

Американка Ялансия Розарио беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь, сообщает The Sun.

Впервые женщина стала мамой в 2009 году. На свет появился мальчик. Новоиспеченная мама, мечтающая о дочери, решила снова родить. Однако все ее попытки стать мамой девочки были безуспешны.

Женщина родила еще девять мальчиков и не собиралась останавливаться, пока на свет не появится девочка.

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В последнюю беременность женщина оказалась беременной двойней. Недавно Розарио стала матерью сына и дочери.