Американка беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь
Жительница США родила десять сыновей подряд и остановилась только тогда, когда родила долгожданную дочь.
Американка Ялансия Розарио беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь, сообщает The Sun.
Впервые женщина стала мамой в 2009 году. На свет появился мальчик. Новоиспеченная мама, мечтающая о дочери, решила снова родить. Однако все ее попытки стать мамой девочки были безуспешны.
Женщина родила еще девять мальчиков и не собиралась останавливаться, пока на свет не появится девочка.
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В последнюю беременность женщина оказалась беременной двойней. Недавно Розарио стала матерью сына и дочери.
«Когда я увидела свою девочку, то не могла поверить, что произношу слова «моя дочь». Я была очарована ей, она просто идеальна», — утверждает женщина.