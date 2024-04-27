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Американка беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь

Жительница США родила десять сыновей подряд и остановилась только тогда, когда родила долгожданную дочь.

Американка беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь
© globallookpress.com

Американка Ялансия Розарио беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь, сообщает The Sun.

Впервые женщина стала мамой в 2009 году. На свет появился мальчик. Новоиспеченная мама, мечтающая о дочери, решила снова родить. Однако все ее попытки стать мамой девочки были безуспешны.

Женщина родила еще девять мальчиков и не собиралась останавливаться, пока на свет не появится девочка.

© runews24.ru

В последнюю беременность женщина оказалась беременной двойней. Недавно Розарио стала матерью сына и дочери.

 «Когда я увидела свою девочку, то не могла поверить, что произношу слова «моя дочь». Я была очарована ей, она просто идеальна», — утверждает женщина.
Безумный мир