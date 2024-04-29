«Преступники» с копытами заставили побегать американскую полицию

Четыре зебры, которых перевозили в трейлере, вырвались на свободу и попытались скрыться от полицейских, сообщил представитель полиции Вашингтона Рик Джонсон в Twitter (X). Инцидент произошел на шоссе I-90 в недалеко от округа Кинг.

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Четыре частные зебры, которых перевозили в трейлере, вырвались на свободу на автостраде штата Вашингтон. После поимки их поместили в огороженный вольер, — говорится в публикации.

По информации полиции, три зебры удалось поймать. Уточняется, что один из животных является жеребенком. Еще одна зебра по-прежнему скрывается. Пойманных животных поместили в вольер, зоозащитники возьмут на себя их содержание.

Ранее местные жители в Ленинградской области спасли от гибели выбравшихся на сушу полуторамесячного тюлененка и щенка нерпы. Один из них вылез на берег во время шторма и гулял среди елей в прибрежной лесополосе. Администрация Водоканала напомнила, что ни в коем случае нельзя помогать животным самостоятельно.

До этого зоологи Фонда друзей балтийской нерпы призвали россиян не тревожить ладожских нерп, у которых сейчас период линьки. По словам специалистов, из-за линьки животные становятся беспомощными и малоподвижными.