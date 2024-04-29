Атлет из Ингушетии вернул набитую деньгами сумку семье с больным ребенком

Чемпион мира по пауэрлифтингу и сержант полиции из Ингушетии Рустам Кукурхоев обнаружил барсетку с 7 млн рублей и разыскал ее владельцев, которые оказались родом из Грозного.

Рустам ехал в Сунжу из Назрани вместе с родственниками, которые планировали пройтись по магазинам и найти необходимое для свадьбы. Пока женщины были заняты, Кукурхоев зашел в Центральную мечеть, а по пути нашел сумку с деньгами. О находке мужчина рассказал в соцсетях, и выяснилось, что деньги предназначались на лечение ребенка и были оставлены во время остановки у мечети. Владельцы возвращались в Грозный на такси.

«Я благодарю Всевышнего, что никто из бесчестных к ним не притронулся. Мне пришлось из Назрани выехать в Сунжу, но у меня не было намерения в мечети делать намаз. Просто у нас скоро намечается свадьба, и именно по этой причине я вез женщин из своей семьи в магазин», – рассказал Кукурхоев.

Отец больного ребенка в итоге все же вознаградил атлета за помощь.