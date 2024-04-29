Мужчина столкнул автомобиль с обрыва «спасая» семью от педофилов

В Калифорнии мужчина направил в падение с 15-метрового обрыва машину, в которой были его жена и двое детей.

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Об этом сообщает Daily Star.

У пострадавших диагностировали травмы различной степени тяжести. Отец семейства, который является врачом, попал на скамью подсудимых. Его супруга сообщила, что мужчина в последнее время страдает от тяжелой депрессии. У него возникла идея, что его семилетней дочери и двухлетнему сыну грозит опасность, и им якобы угрожают педофилы.

Мужчина столкнул автомобиль с обрыва пытаясь таким способом «спасти» семью. У него диагностировали тяжелое депрессивное расстройство, которое отягощено психозом. Сообщается, что обвиняемый может быть направлен на принудительное лечение.