Фестиваль плачущих младенцев прошел в Токио

В Токио определили самого шумного ребенка. Ежегодный фестиваль плачущих детей прошел в буддийском храме Сэнсо-дзи, передает телеканал «МИР 24».

В соревновании приняли участие более 100 малышей младше одного года. Мероприятие очень популярное в Японии и ежегодно собирает много зрителей. Родители отдают детей в руки борцам сумо, а те заставляют ребенка кричать как можно громче. Если не получается, к делу подключаются судьи в масках демонов.

Японцы приводят детей на конкурс добровольно. Они верят, что плач укрепляет здоровье детей и отгоняет злых духов. Этой традиции уже 400 лет.

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