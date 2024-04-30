Иллюзионист рассказал об опыте поедания стекла и лезвий

Некоторые фокусы страшно учиться делать даже иллюзионистам, рассказал фокусник Семен Доц. В беседе с «Лентой.ру» 19-летний артист рассказал об опыте поедания стекла и лезвий и других пугающих его самого трюках.

© unsplash

По словам Доца, однажды он пытался научиться есть сигареты, два раза обжег рот и бросил фокус.

«Топ самых страшных фокусов для меня — пробивание руки, поедание стекла и поедание лезвий. Когда разучиваешь что-то подобное, логическое понимание не работает, здравомыслие отключается», — сказал он.

Доц также привел пример: когда он учился пробивать руку, то даже не знал, что может попасть по нерву и лишиться подвижности в конечности.

Стекло, добавил Доц, он в первый раз съел на дне рождения друга, осмелев после дозы спиртного. Тогда его организм не был готов к подобному испытанию, юный фокусник был уверен, что прорезал себе пищевод и даже успел попрощаться с матерью.

«Лезвия я учился есть сначала затупленными. Сейчас уже умею, но до сих пор режусь ими. Это нормально: слишком острые», — делится он.

Ранее вьетнамские врачи обнаружили палочки для еды в черепе 35-летнего мужчины, который жаловался на сильные головные боли и потерю зрения. Инородные предметы и травма спровоцировали у пациента развитие пневмоцефалии, при которой внутри черепа скапливается воздух.