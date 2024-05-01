С тунцом и потом. В Японии начали готовить онигири голыми подмышками

СМИ: японские рестораны предлагают «потные онигири» втридорога. И это даже не метафора — некоторые роскошные заведения стали предлагать рисовые шарики, приготовленные подмышками. Для этого приглашают молодых девушек, которые и выполняют роль поваров. Как это работает и сколько придётся отдать за такой необычный опыт — далее в материале.

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И это даже не метафора — некоторые роскошные заведения стали предлагать рисовые шарики, приготовленные подмышками. Для этого приглашают молодых девушек, которые и выполняют роль поваров. Как это работает и сколько придётся отдать за такой необычный опыт — далее в материале.

Что придумали в Японии

Классический рецепт онигири — рисовых шариков с разнообразной начинкой — впечатляет уже не всех японцев. Поэтому владельцы некоторых дорогих ресторанов придумали развлечение — теперь онигири лепят молодые девушки, но не руками, как обычно, а подмышками, сообщило South China Morning Post.

Как это работает

У всех поваров предварительно проверяют состояние здоровья. Девушки в безрукавках обрабатывают дезинфектором все части тела, что соприкасаются с рисом. А потом они готовят онигири, специально немного потея. В некоторых ресторанах делают даже открытой зону кухни, чтобы посетители видели, как готовится их заказ.

Обойдётся такой шарик в 10 раз дороже обычного, а вот вкус у него такой же, признался один из дегустаторов.

Лимонад с пельмешками

Ранее в Японии придумали газировку со вкусом жареных пельменей. Вкус у неё получился специфическим, однако раскрутить её удалось благодаря мемам и челленджам. Как это сработало — читайте здесь.