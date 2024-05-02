Девочка пожаловалась матери на «монстров» в стене и оказалась права

В Великобритании семья обнаружила в стенах своего дома огромный рой пчел, соты и мед. Об этом пишет Metro.

Маленькая дочь жительницы Британии Эшли Класс стала плохо спать из-за того, что услышала «монстров» в стене своей комнаты. Мать сначала не верила жалобам девочки, но вскоре тоже стала различать жужжание. Как выяснилось, дочь Класс была почти права: инфракрасная камера показала, что в стенах дома поселился рой пчел.

По словам Класс, «такое может присниться только в кошмаре». Женщина вызвала пчеловода и разобрала часть стены. По оценке эксперта, внутри должно было жить не больше 20 тысяч насекомых. Однако это оказалось не так. За два дня работы пчеловод вытащил из стен около 50 тысяч пчел и 45 килограммов сот и меда. Ему также удалось найти в улье матку.

Как оказалось, пчелы попали в стены дома через небольшое отверстие в старом дымоходе, который уже много лет не использовался. При этом дымоход отапливал несколько разных помещений. Позже пчеловоду удалось найти вторую колонию пчел в другой точке.

Обе колонии удалось убрать из дома, однако теперь со стен дома Эшли в некоторых местах капает мед.

Ранее сообщалось, что две жительницы Кении похитили у пассажирки автобуса деньги и оказались наказаны. Они сдались в полицию, после того как знахарь наслал на них тысячи пчел и заставил вернуть похищенное.