Вещий сон женщины предсказал выигрыш 78,2 миллиона рублей в лотерею

Житель США выиграл в лотерею 837 тысяч долларов (78,2 миллиона рублей) после вещего сна своей сестры. Об этом сообщает сайт North Carolina Education Lottery.

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Дэвид Этвелл из города Каннаполис, штат Северная Каролина, купил счастливый лотерейный билет в магазине недалеко от дома. Мужчина угадал все пять номеров розыгрыша и сорвал джекпот. При этом Этвелл заявил, что победу предсказал сон его сестры. Еще до розыгрыша женщине приснилось, что брат нашел кучу золота.

«Мой родные всегда говорили, что я самый удачливый в семье», — заявил американец.

Он признался, что был шокирован выигрышем.

«Сначала я увидел, что джекпот упал до 100 тысяч и понял, что-то кто-то его сорвал. Но я понятия не имел, что это я», — поделился приятными воспоминаниями Этвелл.

Мужчина заявил, что пожертвует часть денег церкви, а остальные потратит на оплату долгов.

Ранее сообщалось, что жительница США разбогатела на 50 тысяч долларов благодаря совету партнера. Именно он посоветовал женщине купить лотерейный билет.