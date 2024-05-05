Туристы познакомились в путешествии с семейной парой и оказались в ловушке маньяков

Непринужденное общение в клубе с супружеской парой закончилось трагедией для американцев Джошуа Форда и Марты (Джини) Крачли, приехавших отдохнуть в курортный городок на побережье Атлантического океана. Их новые знакомые оказались маньяками, которые в поисках острых ощущений разыграли перед ничего не подозревавшими гостями жуткий спектакль, закончившийся стрельбой, поножовщиной и расчлененными останками в пластиковых пакетах.

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«Лента.ру» рассказывает подробности истории исчезновения туристов, от которой даже спустя два десятилетия бегают мурашки по коже.

Дерзкое ограбление и наручники в багажнике

31 мая 2002 года в два часа ночи в полицейский участок курортного города Оушен-Сити, штат Мэриленд, поступил сигнал об ограблении закрытого на ночь ресторана Hooters. Приехавшие на место полицейские обнаружили у входа в заведение автомобиль Jeep Cherokee, а рядом с ним — молодую пару с украденными товарами. Грабителями оказались 25-летние супруги Бенджамин (Би Джей) и Эрика Сифрит, вооруженные револьвером калибра .357 Magnum, пистолетом и ножами. Офицеры задержали их на месте.

У Эрики внезапно началась паническая атака, и она попросила одного из полицейских достать успокоительное из ее сумки в машине. Страж правопорядка начал искать таблетки, но наткнулся на кое-что более интересное: удостоверения личности Джошуа Форда и Марты (Джини) Крачли, пары из Вирджинии, объявления о пропаже которой уже почти неделю висели на столбах по всему Оушен-Сити. В багажнике автомобиля полицейских ждала еще одна любопытная находка — наручники, перчатки и маски.

Злоумышленники отказались признаться, откуда у них чужие документы, и их доставили в участок на допрос. Тем временем правоохранители решили провести обыск в их арендованной квартире, которая находилась неподалеку. И были поражены увиденным.

Следы крови в ванной и подозрительное фото

На журнальном столике — две стреляные пули (одна — целая, другая — деформированная), фотографии пропавших туристов Джошуа и Джини и ключ от их комнаты в кондоминиуме. В ванной комнате — следы кокаина и пятна крови, которые кто-то явно пытался отмыть, а на стене — сквозное пулевое отверстие, ведущее в спальню. Такую картину застали приехавшие с обыском полицейские.

Позже экспертиза показала, что отверстие могло быть сделано одной из пуль, лежавших на столе: на ней нашли следы гипсокартона. На другой пуле осталось темное вещество, похожее на кровь. Специалисты установили, что обе они были выпущены из револьвера, который был при Эрике Сифрит во время ограбления.

Еще одна неожиданная деталь, на которую обратили внимание стражи правопорядка: на фото Джошуа и Джини из ночного клуба, которое лежало на журнальном столике, у него на пальце было кольцо. Такое же висело на цепочке на шее у Эрики уже на другом изображении, сделанном через несколько дней после исчезновения супружеской пары из Вирджинии. Слишком много улик указывало на то, что случайно пойманные на месте преступления грабители в прямом смысле прятали в шкафу скелеты.

Бонни, Клайд и Гитлер

На первый взгляд биография четы Сифритов выглядит идеальной. До знакомства друг с другом каждый из них был практически образцовым членом общества.

Эрика Элейн Сифрит (урожденная Эрика Грейс) родилась в 1978 году в Ревинг-Спринг, штат Пенсильвания, в богатой семье. У ее отца был свой строительный бизнес, и девочка ни в чем не нуждалась. В средней школе Эрика была отличницей и спортсменкой, потом играла в университетской баскетбольной команде. После школы она поступила в колледж Мэри Вашингтон в штате Вирджиния, успешно его окончила и получила степень бакалавра в области истории.

«Она была действительно идеальным ребенком: очень умной, чрезвычайно дружелюбной и спокойной», — так описал свою воспитанницу бывший тренер Эрики по баскетболу Джозеф Херд, добавив, что его сын любит спать с плюшевым тигром, которого ему подарила Эрика.

Бенджамин (Би Джей) Адам Сифрит родился в 1977 году в Эстервилле, штат Айова. В средней школе он был пловцом и подрабатывал спасателем. После учебы поступил в военно-морской флот, прошел подготовку в отряд спецназа Военно-морских сил США (SEAL) и делал успешную военную карьеру. Но характер Би Джея был вовсе не идеальным. Знакомые отзывались о нем как о вспыльчивом человеке, который часто манипулировал людьми и провоцировал конфликты. Вызывала вопросы и татуировка со свастикой на груди Би Джея.

Возможно, других девушек такой неоднозначный боди-арт и отпугнул бы, но не Эрику. Она была без ума от молодого человека, с которым познакомилась в баре, и сразу же согласилась на его импульсивное предложение пожениться, сделанное всего через несколько недель после знакомства. Пара сбежала в Лас-Вегас, чтобы провести церемонию там. Близкие Эрики были удивлены ее поведением, ведь раньше она никогда не совершала спонтанных поступков.

Спустя некоторое время после свадьбы карьера Би Джея в военно-морском флоте начала разваливаться, и он был уволен со службы за плохое поведение. После этого пара переехала в родной город Эрики в штате Пенсильвания и открыла там магазин для скрапбукинга под названием Memory Lane, который купил им отец Эрики.

Но рукоделие интересовало Би Джея и Эрику меньше, чем экстремальные «развлечения» с нарушением закона. Они обворовывали магазины и рестораны после их закрытия и продавали украденные товары на eBay. Особенно им нравилось воровать фирменные вещи бренда Hooters.

Словно пытаясь произвести еще большее впечатление на мужа, когда-то примерная студентка-отличница начала пить и употреблять наркотики. А еще она подарила супругу-бандиту трех змей, которых они назвали Бонни, Клайд и Гитлер. Друзья Эрики не узнавали ее и были озадачены такими изменениями в ее личности.

«Они начали вместе употреблять серьезные наркотики, в основном таблетки и кокаин — вот в чем заключалась их любовь», — М. Уильям Фелпс журналист-расследователь, автор криминального романа о Сифритах.

Со временем новым наркотиком для пары стали острые ощущения от преступлений.

«Кокаин, таблетки, выпивка и секс больше на них не действовали», — пояснял Фелпс.

В мае 2002 года, в выходные в честь Дня поминовения Сифриты отправились в Оушен-Сити в свой первый совместный отпуск и арендовали уютный пентхаус с джакузи и видом на море в комплексе Rainbow Condominium. Именно в этом идиллическом месте трагически оборвется жизнь другой семейной пары — Джошуа Форда и Марты (Джини) Крачли.

Загадочное исчезновение

32-летний ипотечный банкир Джошуа Форд и 51-летняя руководитель страховой фирмы Марта (Джини) Крачли встретились и познакомились на рождественской вечеринке и сразу друг другу понравились, несмотря на большую разницу в возрасте.

После нескольких лет отношений они решили жить вместе и переехали в Фэрфакс, штат Вирджиния, где Джошуа предложили хорошую должность. Оба много работали и не могли позволить себе поехать в дальние страны, поэтому Джини предложила на выходные в День поминовения выбраться на пляжный курорт Оушен-Сити. Их мини-отпуск начался 24 мая 2002 года.

Но после праздников ни Джошуа, ни Джини на службе не появились. Коллеги забили тревогу, ведь оба были очень ответственными сотрудниками и без уважительной причины не явиться на службу не могли. Телефоны Джошуа и Джини не отвечали, и их знакомые решили обратиться в полицию.

Детективы обыскали дом пропавшей пары, не заметили там ничего подозрительного и отправились в Оушен-Сити. Они нашли машину Джини на парковке рядом с кондоминиумом, где остановились путешественники, — автомобиль был весь покрыт песком и выглядел так, будто его несколько дней никто не использовал. В арендованной квартире все вещи были на своих местах — никаких следов взлома или насилия полиция не обнаружила.

Соседи ничего не знали, мобильные телефоны пропавших по-прежнему не отвечали, никаких подозрительных списаний по кредитным картам тоже не было. Казалось, что пара отправилась в отпуск и просто испарилась.

Полицейские распространили по городу листовки с объявлениям о пропаже туристов, опросили всех свидетелей и начали по крупицам восстанавливать хронологию событий.

Роковое знакомство в автобусе

Следователи выяснили, что на второй день отпуска, вечером 25 мая, пропавшая пара была в спорт-баре The Green Turtle, где Джошуа смотрел баскетбольный матч. После этого туристам, видимо, захотелось немного развлечься, и они сели в автобус, который ехал до популярного в тех краях ночного клуба под названием Seacrets.

Водитель в разговоре с правоохранителями вспомнил, что во время поездки одна пара пассажиров познакомились с другой — они вместе вышли из автобуса и направились в клуб. По фото мужчина опознал всех четверых: Джошуа, Джини, Эрику и Би Джея.

В Seacrets туристы весело проводили время, танцевали, выпивали и разговаривали. Свидетели рассказали, что незадолго до закрытия клуба все четверо уходили вместе. Это был последний раз, когда кто-то видел Джошуа и Джини живыми.

Эрика свалила все на мужа

Теперь у полицейских не оставалось никаких сомнений в том, что пойманные ими грабители причастны к исчезновению туристов. К тому времени уже были готовы анализы крови, взятой с одной из пуль, которую нашли дома у Сифритов. Эксперты установили, что это была кровь Джошуа Форда. Его же отпечаток ладони остался на окне в ванной комнате. Хотя тела еще не нашли, было очевидно, что именно в этом месте туристов лишили жизни.

Предъявленные доказательства были неоспоримы, но Би Джей, несмотря на это, категорически отказался говорить без адвоката. А вот Эрика, напротив, решила заключить сделку со следствием: дать показания против мужа в обмен на смягчение обвинения.

По словам Эрики, Би Джей постепенно перестал получать удовольствие от краж со взломом и захотел пощекотать себе нервы чем-то более зловещим, а она, как обычно, лишь выполняла его прихоти

В ту злополучную ночь по дороге в клуб Сифриты выбрали своих жертв совершенно случайно. Они пригласили новых знакомых к себе, чтобы продолжить развлекаться в квартире с видом на океан. Поначалу все и правда шло безобидно: разговоры, шутки, музыка, алкоголь, джакузи… То, что произошло дальше, журналист-расследователь Фелпс назвал «шоу ужасов».

Зверская вечеринка в пентхаусе с джакузи

В какой-то момент у Эрики случилась истерика, и она начала кричать, что у нее пропала сумочка с драгоценностями. Джошуа и Джини бросились помогать ее искать. На самом деле вся эта история с пропажей была постановочной: Сифриты хотели застать гостей врасплох и напугать. Чужой страх доставлял им удовольствие похлеще воровства. Когда Джошуа и Джини не нашли драгоценностей, Би Джей обвинил их в краже и начал угрожать пистолетом.

Он заставил их раздеться под дулом пистолета, и я подумала: «Боже мой!» Я понятия не имела, что происходит Эрика Сифрит на допросе

В шоке от происходящего Джини и Джошуа убежали в ванную комнату и заперли дверь, пытаясь спрятаться от непредсказуемых психопатов. Джошуа пробовал открыть окно, чтобы сбежать через него (отпечаток его руки и обнаружили на месте полицейские), но безуспешно.

Би Джей пустил несколько пуль через дверь и ранил Джошуа в живот. Почувствовав запах крови, он уже не мог остановиться. Мужчина выломал дверь, вошел в ванную и выстрелил Джошуа в голову.

Все это время оцепеневшая от ужаса Джини лежала, свернувшись клубком, под раковиной. Эрика взяла пистолет из рук мужа и выстрелила в нее, но промахнулась: пуля прошла сквозь стену в спальню. Тогда преступница схватилась за нож, нанесла своей жертве несколько ударов в живот и оставила ее бездыханной на полу в луже крови.

Отпуск продолжается

День поминовения Сифриты встретили в своем пентхаусе с двумя окровавленными телами в ванной комнате и начали думать, как избавиться от улик. Би Джею пришла в голову жуткая идея расчленить их.

Маньяки разложили останки по пластиковым мешкам для мусора, отнесли их в свой Jeep Cherokee, поехали в соседний штат Делавэр и разбросали пакеты по разным бакам. Теперь им предстояло привести в порядок место преступления.

Супруги зашли в магазин, купили новую дверь в ванную комнату, которой заменили простреленную, а также чистящие средства и краску, чтобы замаскировать следы крови.

Дальше пара вела себя как ни в чем не бывало: они играли в мини-гольф, купались в океане и делали счастливые фото. Одно из них позже найдет полиция на журнальном столике в квартире Сифритов: на нем Эрика запечатлена с цепочкой на шее, на которой висит кольцо с пальца Джошуа. У одержимой коллекционированием преступницы, помимо ворованных вещей из Hooters, появились новые трофеи: документы жертв, пули (одну из них маньяки достали из головы Джошуа, поэтому она была деформирована) и окровавленный нож.

Она носила на шее цепочку с кольцом одной из своих жертв, на нем все еще была кровь. Нож, которым она расчленяла этих людей, лежал у нее в кармане. На нем тоже были остатки плоти и кровь. Это было одно из самых ужасающих преступлений, которые я когда-либо видел, — М. Уильям Фелпс, журналист-расследователь, автор криминального романа о Сифритах

Джошуа и Джини собирали буквально по частям. Полиция обыскала мусорные свалки в округе Вустер, штат Мэриленд, и в соседнем округе Сассекс, штат Делавэр, и нашли части тела Джошуа, из которых удалось извлечь пули. От Джини осталась только нога.

Жертвой маньяков могла стать еще одна пара

Во время расследования полицейские выяснили, что Сифриты и не думали останавливаться на этом преступлении. У них нашли фотографию еще одной пары — Джастина Райта и Мелиссы Селинг.

Выяснилось, что через несколько дней после кровавой расправы над Джошуа и Джини Сифриты познакомились еще с одной супружеской парой и пригласили их к себе. Мелисса рассказала в суде, что в квартире Эрика начала показывать ей своих питомцев — змей — и призналась в употреблении лекарств от тревоги. Затем она предложила им вместе посидеть в джакузи, после чего повторился «спектакль» с пропавшей сумочкой, а Би Джей снова начал размахивать пистолетом.

Он очень разозлился. Он сказал, что если мы ограбили его, как другие люди, которые были здесь, он сделает с нами то же самое, что и с ними, указывая на пулевое отверстие в стене, — Мелисса Селинг во время заседания суда

Но на этот раз гостям Сифритов повезло: им дали уйти. Согласно одному из предположений следователей, это случилось потому, что их отпуск подходил к концу, и им неохота было снова возиться с уборкой места преступления.

«Выбросили в мусор последний клочок человечности»

В суде защита Эрики уверяла, что девушка делала все, чтобы удовлетворить больные фантазии мужа. Во время признания она называла Би Джея расистом и фанатиком, который причинял ей моральную и физическую боль.

Эрика также рассказала, что супруг заставил ее прервать беременность на четвертом месяце, угрожал ее семье и попросил сделать татуировку на животе — именно в том месте, куда она ударила ножом Джини

Однако, по словам Би Джея, его супруга вовсе не была невинной овечкой. В ночь преступления Эрика смотрела в окно ванной и указывала ему, куда именно стрелять. Сохранить пули и вещи жертв тоже была ее идея.

В 2003 году Сифритам предъявили обвинения. Мотив их преступления так и остался неясен. Следователи решили, что оно было совершено ради удовольствия.

Судья Пол Вайнштейн назвал Би Джея мясником, который расправился с людьми «без какой-либо веской причины», и приговорил его к 38 годам лишения свободы.

«Если бы не мастерская работа, которую проделали ваши адвокаты, вам, вероятно, грозило бы пожизненное заключение. Но присяжные высказались иначе, и это один из немногих случаев за последние 20 лет, когда я не согласен с их вердиктом», — признался Вайнштейн.

Эрику же приговорили к пожизненному заключению и еще 20 годам тюрьмы.

Вы выбросили в мусорку не тела Джини и Джоша, а последний клочок вашей человечности, — Анита Фликингер, сестра Джини Крачли в суде.

Через семь лет, все еще находясь за решеткой, Би Джей и Эрика развелись. После приговора они оба подавали многочисленные апелляции, ни одна из которых не была успешной.

В 2022 году запрос Би Джея на условно-досрочное освобождение был отклонен. В 2024 году право на УДО получит Эрика.