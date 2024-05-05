Сурок-оратор рассмешил посетителей Московского зоопарка

Посетителей Московского зоопарка рассмешил сурок, который обратился к ним с длинным монологом, сообщает «МИР 24».

С видом опытного оратора зверек издавал отрывистые свисты и пытливо вглядывался в слушателей, словно проверяя их реакцию. А реагировали собравшиеся бурно. Выступление продолжалось долго, все это время сурок оставался на задних лапах.

О чем хотел поведать зверек, да еще и с таким чувством, остается только догадываться. Как предположили комментаторы в Сети, он жаловался на похолодание. Ведь сурки столичного зоопарка вышли из зимней спячки только в середине апреля.