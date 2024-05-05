Выбор звука будильника на iPhone стал испытанием для пары

Неожиданный выбор мелодии будильника одной из пользовательниц iPhone стал предметом забавного обсуждения на популярном форуме Reddit. Юзер под ником flyingbreadrester поделился с сообществом своей историей и спровоцировал тем самым флешмоб среди остальных пользователей. На это обратила внимание редакция издание The Sun.

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Через четыре дня после публикации пост flyingbreadrester «Какой звук будильника вы используете?» набрал много комментариев. В своем сообщении он рассказал, что его девушка использует в качестве сигнала будильника звук лая собаки. Этот факт вызвал у пользователя недоумение, ведь, по его мнению, это похоже на пробуждение от нападения стаи бешеных доберманов.

Сам же юзер предпочитает более спокойные сигналы, такие как «uplift» или вибрация телефона. Он задал два вопроса сообществу: является ли его девушка психопаткой и какие сигналы будильника используют другие люди?

Пост быстро получил популярность, и другие пользователи начали делиться своими предпочтениями. Одни предпочитали использовать Apple Watch и его возможности вибрации, другие – более спокойные звуки, например, кряканье уток.

Таким образом, этот забавный инцидент вызвал интересную дискуссию среди пользователей Reddit и показал, что выбор мелодии будильника может стать настоящим испытанием для отношений.

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