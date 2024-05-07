Гигантские гамбийские крысы заполонили остров в США

Архипелаг Флорида-Кис захватили большие гамбийские крысы. Ученые из США обеспокоены подобным нашествием.

Данный вид грызунов является крупнейшим во всем мире. Их длина во взрослом возрасте может достигнуть 90 сантиметров. Часто гамбийских крыс заводят дома в качестве домашних питомцев, но на острове Грасси-Ки выросло количество диких особей.

Считается, что в 2003 году торговец экзотическими животными случайно отпустил восемь гамбийских крыс, которые вскоре стали размножаться. Данный вид опасен для сельскохозяйственных культур и небольших животных. Крысы, как и хомяки, хранят пищу в защечных мешках, из-за чего они за один раз нанесут больший ущерб хозяйству. Кроме того, грызуны – переносчики оспы обезьян.

«Гамбийские хомяковые крысы очень похожи на тигровых питонов, которые сеют хаос во Флориде. Их также завезли благодаря индустрии экзотических домашних животных. Этих крыс импортировали в США долгие годы, пока правительство не запретило это после вспышки оспы обезьян 2003 года», – рассказала Daily Star директор по исследованиям T.I.S.I. Эшли Морган-Ольвера.

Морган-Ольвера добавила, что самка данного животного способна родить до 20 детенышей за девять месяцев. Чтобы гамбийские крысы не заполонили другие штаты, власти Флориды стараются уничтожить их популяцию.

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