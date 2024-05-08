Девушка напугала пользователей сети фотографией чужого участка

Пользовательница Reddit с ником designerd25 опубликовала на портале фото вещи, которую она увидела на жилом участке. В комментариях пользователи посоветовали девушке обратиться в полицию.

На снимке, который рассказчица прикрепила к посту, был изображен дом на колесах и большой автомобиль. Рядом с ними расположился бежевый гроб. Авторша поста уточнила, что он стоит на чужом участке уже неделю. Девушка также уточнила, что вещь выглядит совершенно новой.

Читатели портала признались, что это фото напугало их.

«Жуткое зрелище. Все хотят знать, есть ли там кто-нибудь, но никто не хочет проверять», «Может, пора вызвать полицию?» — высказались они.

Другие же сочли ситуацию забавной. Некоторые из них в шутку предположили, что в нем отдыхает местный вампир, которого выселили из его замка.