Порномодель задрала юбку на пляже и попала под суд

В Таиланде модели OnlyFans пришлось заплатить штраф после того, как она занялась сексом на популярном пляже в провинции Чонбури. Об этом сообщает The Thaiger.

© Lenta.ru

Поиски порномодели начались после того, как ролик с ее выходкой собрал более двух миллионов просмотров в сети. Видео появилось в интернете в конце 2023 года, однако набрало популярность только весной.

В ролике женщина стояла у пальмы на пляже Банг Саен недалеко от Бангкока. Она задрала юбку и обнажила половые органы. После этого к ней подошел мужчина и начал «сексуально трогать ее». Затем они направились дороге, где мужчина обнажил свой пенис.

Видео вызвало скандал. Многие местные жители заявили, что подобное поведение вредит имиджу пляжа в глазах туристов. Полиция начала расследование, и 4 мая задержала виновницу разбирательств. Ею оказалась 26-летняя женщина. Порномодели предъявили обвинение в непристойном поведении в общественном месте и по решению суда оштрафовали на две тысячи батов (около пяти тысяч рублей).

Ранее в США любовники занялись сексом в нью-йоркском парке на глазах у десятков отдыхающих. Предающуюся сексуальным утехам пару сняли на видео в Бэттери-парк в районе Манхеттен.