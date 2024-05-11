Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею

Житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото», он стал обладателем суммы в 607 032 698 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

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Рекордный суперприз среди числовых лотерей был разыгран в ходе 8154-го тиража «4 из 20». Согласно правилам, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Предыдущий выигрышный рекорд составлял 545 миллионов рублей, эта сумма была разыграна августе 2020 года.

В компании уточнили, что новый счастливый билет был куплен жителем Челябинской области в мобильном приложении «Спортлото». Победитель выбрал 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором. При этом имя обладателя суперприза пока неизвестно. В «Спортлото» пояснили, что его инициалы раскроют, когда «он или она приедет в Москву для оформления своего выигрыша в лотерейном центре».

В середины марта 2023 года агентство РИА Новости со ссылкой на «Столото» сообщило, что слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл в лотерее «Русское лото» миллиард рублей. Он стал победителем новогоднего тиража номер 1473. О своей победе он узнал , когда вместе с женой смотрел шоу «Новогодний миллиард».