В США поймали работника ресторана, который портил еду и снимал это на видео

В США работник ресторана признался полиции в порче еды для клиентов более 20 раз. 21-летний Джейс Кристиан Хэнсон, работавший в стейк-хаусе Hereford House менее месяца, был задержан 25 апреля.

Он признался, что совершал непристойные действия с едой, фиксировал их на видео и выкладывал в интернет. Хэнсон утверждает, что был подстрекаем другими людьми, которых он знакомил через приложения для знакомств или фетиш-сайты. После этой новости один из посетителей ресторана понял, что стал жертвой Хэнсона.

Всего около 140 человек пообедали в ресторане за время работы Хэнсона. Ему грозит тюремное заключение до 13 месяцев и штраф в $100 тыс.