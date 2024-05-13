Мужчина упал в кишащую акулами воду и выжил после их укусов

Мужчина из Флориды упал в кишащую акулами гавань на Багамах и выжил после их укусов. Об этом сообщает ABC News.

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Во время работы 24-летний рыбак Марлин Уэйкман прыгнул на судно, пришвартованное у пристани, но поскользнулся и упал в воду. В гавань, где стояло судно, рыбаки выбрасывают большое количество рыбы, поэтому там обитают рифовые акулы. По словам мужчины, в воде так много хищников, что порой по их головам можно ходить.

«Мы с друзьями обсуждали то, что если ты упадешь сюда, то тебе конец», — рассказал Уэйкман на пресс-брифинге в Медицинском центре Святой Марии.

Акулы успели укусить мужчину за ногу и плечо, прежде чем он забрался на борт. Он отметил, что не почувствовал, как зубы хищников впились в его тело. Их укусы по ощущению были похожи на удары. Капитан лодки наложил Уэйкману жгут на ногу, пока тот говорил, что не хочет умирать.

В ближайшей клинике рану Уэйкмана зашили, чтобы остановить кровотечение, а затем перевезли его в Медицинский центр Святой Марии на операцию. Хирург-ревматолог Роберт Боррего рассказал, что акула смогла прокусить коленную чашечку пострадавшего, но не добралась до артерии. Судя по размеру раны, укусившая Уэйкмана акула была более двух метров длиной. Врач назвал удивительным то, что Уэйкман смог выбраться из окружения 20 акул целым. Боррего предрек пациенту полное выздоровление.

Родители Уэйкмана знали, что работа сына сопряжена с опасностями, однако были шокированы новостью. Его отец рассказал, что у него есть друзья, которых кусали акулы, но он никогда не думал, что такое произойдет с его родными.

«А теперь это мой сын. Это наш сын. И это просто страшно», — отметил он.

Один из журналистов на пресс-конференции медицинского центра спросил Уэйкмана, как произошедшее может повлиять на него в будущем. Мужчина предположил, что ему «будут сниться кошмары то тут, то там». Тем не менее Уэйкман уверен, что с ним все будет в порядке.

Ранее сообщалось, что акула вцепилась в ногу 65-летнего мужчины у побережья штата Южная Каролина. Пострадавший самостоятельно добрался до яхты, где его рану перевязали.