Эскортница пожаловалась на дискриминацию из-за профессии

Эскортница из Великобритании пожаловалась на людей, которые осуждают ее из-за профессии. Об этом сообщает Daily Star.

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Джиджи Пэтси работает в графстве Хартфордшир и является лицом популярного сайта, который предоставляет эскортные услуги. Она утверждает, что восемь лет была директором по продажам в одном из крупнейших агентств недвижимости в стране, но уволилась из-за сокращения рынка.

Пэтси заявила, что работа в секс-индустрии устраивает ее, однако люди часто относятся к ней с предубеждением.

«Будучи секс-работницей, я сталкивалась с осуждением. Люди начинали вести себя иначе, когда узнавали, кто я. Однажды мне даже отказали в медицинской помощи, когда она была нужна», — заявила британка.

Пэтси заявила, что любит демонстрировать свою сексуальность и может использовать свое тело так, как ей хочется. Кроме того, она сказала, что после ухода из сферы недвижимости у нее появилось больше свободного времени.

При этом женщина отметила, что далеко не всем клиентам нужен секс. Многие нанимают ее, чтобы просто пообщаться.

Ранее секс-работница из США рассказала о самых странных клиентах, с которыми ей приходилось сталкиваться. Женщина работает в Филадельфии и утверждает, что самой многочисленной группой ее клиентов являются евреи-хасиды.