Австралийка обнаружила в машине опасную змею и стала с ней ездить на работу
В Австралии ядовитая змея заползла в автомобиль и поселилась в нем. Об этом сообщает people.com.
Отмечается, что змея — краснобрюхий черный аспид. Он попал в машину, когда хозяйка оставила дверь открытой. Профессиональные ловцы пытались четыре раза поймать рептилию, но каждый раз безуспешно.
Чтобы ездить на работу и не быть укушенной змеей, женщина надевает защитный комбинезон и перчатки. Она назвала змею Флаффи.
Помочь женщине вызвался еще один специалист. Он предложил снять сиденья и приборную панель. Тогда, по его словам, поймать змею станет проще.
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