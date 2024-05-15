Порноактрисы поделились своими впечатлениями о мужчинах

Создательницы контента для взрослых заявляют, что австралийские мужчины неправильно понимают суть секса, и эта проблема имеет определенную тенденцию. Об этом сообщает издание New York Post, ссылаясь на публикации порноактрис в соцсетях.

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Например, Алисия Дэвис, 31-летняя создательница контента 18+, заявила, что австралийские мужчины могут быть довольно эгоистичными в отношении секса. Она считает, что они часто торопятся, и что это может испортить впечатление. Многим из них, считает она, не важно, удовлетворена ли женщина. Дэвис даже заявила, что европейцы лучше в постели.

В свою очередь 26-летняя порноактриса Энни Найт, которая как то раз за 12 месяцев переспала с 300 партнерами, согласилась с Дэвис. Она утверждает, что мужчины подходят к сексу «с ходу», что не идеально. Она настоятельно рекомендует парням двигаться медленнее, а также начинать с поцелуев и легких прикосновений.

Кей Мануэль, еще одна создательница контента для взрослых, тоже считает, что проблема заключается в торопливости. Она также отметила, что это часто вынуждает женщин симулировать удовольствие, поскольку они хотят подбодрить партнера.

В целом, работницы порноиндустрии убеждены, что австралийские мужчины должны научиться лучше понимать секс и учитывать потребности своих партнерш.