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Бывшая жена «самого жестокого преступника Британии» рассказала об их отношениях

Бывшая жена Чарльза Бронсона, которого считают «самым жестоким преступником Британии», поделилась подробностями их отношений. Об этом она рассказала Daily Mirror.

Бывшая жена «самого жестокого преступника Британии» рассказала об их отношениях
©  Lenta.ru

В сентябре 2023-го знаменитого преступника Бронсона в тюрьме впервые за 50 лет посетила бывшая жена Ирене Данро. Они познакомились еще в юношестве, поженились в 1971 году, а вскоре после встречи у них родился сын. В 1976 году пара развелась, но они поддерживали отношения, регулярно созваниваясь. По словам Данро, сейчас Бронсон «живет на грани», постоянно ожидая внезапного удара в спину, поэтому она стала за него переживать.

Это, по ее словам, связано с тем, что недавно 72-летний Бронсон избил 48-летнего Роберта Дональдсона, который с 2005 года отбывает наказание за расправу над двумя мужчинами и другие преступления. Бронсон испытывал отвращение к Дональдсону и старался не пересекаться с ним в тюрьме. Однако в начале мая Дональдсон толкнул Бронсона на лестнице, а потом бросился на него. После этого бывший боксер Бронсон нанес обидчику серию ударов. После этого его шансы на условно-досрочное освобождение заметно сократились.

«Я расстроена, потому что мне бы очень хотелось увидеть его на свободе», — рассказала Данро.

По ее словам, она хочет, чтобы муж вышел из тюрьмы ради их общего сына и матери Бронсона.

«Я думаю, что это было в целях самообороны. Он страдает от посттравматического стрессового расстройства и все эти годы готовится к тому, что кто-то придет и бросится на него», — добавила бывшая жена Бронсона.

По ее словам, бывший муж «живет на нервах, просто ожидая, что с ним произойдет дальше».

До инцидента Данро была уверена, что Бронсон добьется освобождения на следующем слушании по условно-досрочному освобождению, которое должно состояться в марте 2025 года.

Настоящее имя Бронсона — Чарльз Артур Сальвадор. Он родился в 1952 году и впервые попал в тюрьму в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Тогда преступник получил семилетний срок, который несколько раз продлевался из-за нападений на сотрудников тюрьмы и сокамерников. Сальвадор десять раз брал заложников в пределах тюремных стен. От его действий пострадали 20 тюремщиков, из-за чего он прославился как самый жестокий заключенный в Великобритании.

Прозвище «Чарльз Бронсон» Сальвадор взял в честь знаменитого американского актера во время краткого пребывания на свободе в 1986 году, когда пытался сделать карьеру в кулачных боях. Позже он снова попал за решетку за ограбление. В 1999-м Сальвадора приговорили к пожизненному заключению за захват в заложники тюремного учителя рисования.

В конце марта 2023 года суд в очередной раз отказался выпустить Бронсона по УДО. За день до этого решения он направил в редакцию Sky News обращение, в котором заявил, что любит людей и не представляет угрозы для общества.

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Роберт Дональдсон
Чарльз Бронсон
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