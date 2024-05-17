Порномодель голой грудью отомстила ирландцам за свастику и кадры с 11 сентября

Модель OnlyFans показала голую грудь через стрим-портал между Дублином и Нью-Йорком. Об этом пишет New York Post.

© Lenta.ru

В Дублине, Ирландия, и Нью-Йорке, США, в рамках арт-проекта 8 мая установили круглые экраны высотой около двух метров. На них в прямом эфире транслируется происходящее в другом городе. Порталы соединяют страны только визуально, звук к трансляциям не подключен. Цель проекта The Portal — дать людям из разных точек мира возможность взаимодействовать в режиме реального времени круглосуточно.

По мнению порномодели Авы Луизы из США, ирландцы:

«Заслуживали увидеть две ее нью-йоркские доморощенные картофелины».

Она также опубликовала видео, на котором ее молодой человек разговаривает с одним из охранников портала. Тот уверяет мужчину, что порталы выключат на долгое время из-за непристойного поведения использующих их людей. Проект действительно на какое-то время закрыли, но сейчас он работает вновь. Организаторы сказали, что работу порталов приостановили из-за технических неполадок.

Создатели The Portal рекламировали его как телемост, который объединит всю планету. Однако некоторые жители Дублина и Нью-Йорка восприняли проект по-своему. Так, один человек из Ирландии показывал американской стороне кадры теракта 11 сентября, а другой — свастику. Тем не менее власти Дублина заявили, что большинство взаимодействий через портал были все-таки доброжелательными. Например, мужчина из Нью-Йорка флиртовал через портал с девушками из Ирландии, хвастаясь своими бицепсами.

Ранее сообщалось, что порномодель задрала юбку на пляже в Таиланде и попала под суд. Ее оштрафовали на две тысячи батов (около пяти тысяч рублей).