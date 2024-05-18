Нижегородцев возмутила школьница, съевшая корм со скамейки

Девочка в маске кошки, съевшая корм для животных со скамейки в Кстове, возмутила нижегородцев. Видео опубликовал Telegram-канал «Жесть Нижний Новгород 18+».

У многих комментаторов игра вызвала агрессию: они предложили детям, притворяющимся животными, есть на помойке. Других же удивило то, что за юными кстовчанами не присматривают родители.

А потом удивляются чем это их ребенок болеет, — пишет один из пользователей. Ну я понимаю просто в масках ходить и воображать себя животным, но корм жрать, так ещё и с лавки грязной, — согласился другой.

Некоторые предположили, что девочка на видео относит себя к субкультуре квадроберы, представители которой наряжаются в животных и копируют их поведение.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил ребенка в Богородске.