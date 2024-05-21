«Было слышно падение булавки». Брат невесты расстроил свадьбу одной неловкой шуткой

Пользователь Reddit, который присутствовал на свадьбе двоюродной сестры, в шутку упомянул на торжестве один факт о ней и испортил мероприятие. Брат невесты раскрыл гостям, что на празднике был бывший партнер девушки.

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Автор поста написал, что недавно был на свадьбе двоюродной сестры, которая, по его словам, проходила идеально. Он рассказал, что во время приема гости могли по желанию сказать тост в микрофон.

«Я выпил, почувствовал себя уверенно и решил пошутить о том, что моя сестра всегда говорила о том, что выйдет замуж только тогда, когда свиньи начнут летать, и упомянул ее бывшего парня, который сидел за соседним столом и у которого раньше была свинья», — вспомнил герой истории.

По словам молодого человека, после его тоста выяснилось, что невеста умолчала о том факте, что на свадьбу был приглашен ее экс-бойфренд.

«Все затихло, было буквально слышно падение булавки, жених расстроился и подумал, что между моей сестрой и ее бывшим парнем остались чувства», — сказал он.

Парень признался, что его речь испортила праздник и привела к тому, что на приеме разразились споры о том, уместно ли экс-бойфренду невесты присутствовать на мероприятии.

«В итоге мне запретили приходить еще на два семейных праздника, я стал изгоем», — пожаловался он и добавил, что алкоголь и микрофон — опасное сочетание на свадьбах.

В комментариях многие осудили невесту за то, что она пригласила на свадьбу бывшего молодого человека и скрыла этот факт от жениха. Другие же назвали неуместным поступок автора упоминать прошлые отношения сестры на ее свадьбе.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как отказался следовать совету молодоженов и испортил торжество. Парень упал в обморок на фотографа и разбил его камеру, из-за чего невеста и жених остались без профессиональных свадебных фотографий.