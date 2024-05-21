Умные часы «разоблачили» измены 73-летнего мужчины

Мужчина запретил родителям разводиться, а позже узнал секрет отца, страдающего деменцией. Об этом он рассказал на Reddit.

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29-летний мужчина признался, что не живет с родственниками, но помогает им финансово. Ему пришлось на время вернуться домой, когда у его 73-летнего отца случился инсульт, спровоцировавший развитие деменции. Мужчина привез отцу наушники и умные часы, чтобы тот мог отслеживать свой пульс и измерять давление.

«Я хотел провести как можно больше времени и создать как можно больше воспоминаний с ним, прежде чем его здоровье начнет ухудшаться слишком быстро», — признался мужчина.

В один вечер автор поста заметил, что его отец удаляет какие-то сообщения на часах. Ему показалось это странным, поскольку пожилой мужчина не общался ни с кем, кроме близких родственников. Он решил проверить часы отца и нашел в них переписку с сутенером. Тот присылал пожилому мужчине фотографии девушек и объяснял, где с ними можно встретиться. Автор поста также обнаружил, что на банковском счете его отца осталось только 66 тысяч долларов (шесть миллионов рублей), хотя должно было быть 100 тысяч (девять миллионов).

«Я с трудом осознаю это», — написал мужчина.

Он рассказал, что, когда ему было 20 лет, однажды приехал из колледжа навестить родителей и застал их ссорящимися. Они часто вступали в перепалку при сыне, но в этот раз юноша не выдержал. Он накричал на родителей и пообещал порвать все контакты с семьей, если они разведутся. Выяснилось, что именно поэтому его мать не уходила от мужа все эти годы. До того как ее сын вырос, она кормила всю семью, пока супруг тратил деньги на все подряд.

«Я чувствую себя совершенно разбитым. В детстве мой отец был хорошим отцом, но уже много лет не был хорошим мужем, хорошим членом семьи», — признался автор поста.

Он решил поговорить с пожилым мужчиной, пока тот еще находится в сознании, и заставить его рассказать об изменах.

Большинство комментаторов осудили автора поста. По их мнению, его нежелание, чтобы родители развелись, испортило жизнь матери. Они призывают мужчину самому рассказать матери об изменах, чтобы она могла принять решение.

«Скажите, что вы невероятно сожалеете о том, что сделали десять лет назад. И еще скажите, что, если она разведется с ним сейчас, на что она имеет полное право, вы полностью поддержите ее», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что женщина нашла странные таблетки у мужа и уличила его в изменах. Он принимал препараты для профилактики ВИЧ и постоянно пользовался эскорт-услугами.