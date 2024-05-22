Мужчина три часа занимался любовью с розовой машиной Илона Маска

В Южной Корее мужчина проник в автосалон и три часа занимался любовью с автомобилем, который выпускает компания Илона Маска. Об этом пишет Daily Star.

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Неизвестный мужчина в медицинской маске забрался в автосалон компании Hyundai в городе Ильсан в субботу, 18 мая, и провел три часа с розовой машиной марки Tesla. Судя по записи камеры видеонаблюдения, он целовал ее, трогал и совершал возвратно-поступательные движения пальцами. Злоумышленник скрылся, когда к автомобилю приблизилась женщина.

Впоследствии странный ролик выложил в социальные сети ее муж.

«Даже если я попытаюсь сообщить об этом в полицию, результата не будет, потому что не существует такого состава преступления, — написал он. — Может быть, лучше было бы избавиться от розового цвета… Интересно, не провоцирует ли это механофилов, как, например, сексуальное нижнее белье или что-то в этом роде?»

Установить личность мужчины в маске и его мотивы не удалось. Также неизвестно, как ему удалось оставаться незамеченным на протяжении трех часов, пока он ласкал машину.

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