Невеста лишилась идеального жениха в день свадьбы и узнала о его двойной жизни

Женщина потеряла жениха в день свадьбы и узнала, что он был изменником. Об этом пишет New York Post.

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35-летняя Кейтлин Палмьери должна была выйти замуж за Эрика, своего бойфренда, в августе 2020 года. Однако всего за несколько часов до церемонии у него случился инфаркт. Спасти его не смогли, мужчина не пережил операцию. Пальмьери несколько лет горевала, не в силах принять, что лишилась идеального партнера так внезапно.

Лишь в 2023 году женщина узнала правду о его двойной жизни. В день его рождения она увидела в соцсети трогательный пост от женщины из Калифорнии, которая тоже отдавала дань памяти некоему Эрику. Сначала Палмьери сочла это совпадением, но ее не оставляли сомнения.

В конце концов она написала этой женщине. Оказалось, что она была любовницей ее жениха и не знала, что у него есть невеста. Женщина показала Пальмьери переписку на откровенные темы, которую вел с ней Эрик всего за несколько дней до свадьбы.

Открытие разбило женщине сердце. Из-за предательства умершего парня она страдает от многочисленных психологических проблем, включая тревожность, депрессию и посттравматическое расстройство. Чтобы справиться с травмой, ей пришлось переехать к пожилым родителям.

«Я потеряла все. И это его вина. У меня есть полное право испытывать ярость», — говорит Палмьери.

Ранее сообщалось, что жительница Китая узнала о двойной жизни мужа после десяти лет брака и подала на него в суд. Оказалось, все это время у него была вторая жена.