Женщина развелась с призраком и пожаловалась на его ревность

Британка, которая побывала замужем за призраком, завела одержимую куклу-клоуна. Об этом пишет Daily Star.

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40-летняя Рокер Брокард утверждает, что завела отношения с духом по имени Эдуардо осенью 2021 года. У них завязались романтические отношения, которые привели к «свадьбе» в октябре 2022-го. Менее чем через год женщина рассказала СМИ о неверности «мужа» и его агрессии. После она развелась с ним и провела обряд экзорцизма в той же заброшенной часовне, где прошла их свадьба.

Теперь Брокард утверждает, что «усыновила» одержимую куклу-клоуна. Во время путешествия по США она якобы выяснила, что дух, живущий в кукле, принадлежал клоуну. Он, по ее словам, очень хотел стать знаменитым, но его уделом были провинциальные цирковые представления, где никто не смеялся над его шутками. При этом женщина пожаловалась, что Эдуардо, который, несмотря на развод, иногда связывается с ней, стал ревновать.

«Ему нечего беспокоиться, я ведь не собираюсь выходить замуж за клоуна-призрака, хотя это было бы и забавно. Клоун тут исключительно в исследовательских целях. И мне определенно не нужен паранормальный любовный треугольник», — сказала Брокард.

Женщина сказала, что увлеклась клоунами после посещения знаменитого мотеля «Клоун» в штате Невада. Его основали в 1985 году дети мужчины, который увлекался собиранием кукол-клоунов. Эти куклы и статуэтки были привезены со всех концов света, и Брокард уверена, что в некоторых обитают призраки.

Ранее Брокард заявила, что после брака с Эдуардо решила заняться охотой на призраков. Она утверждает, что свадьба с «потусторонним мужем» стала привлекать к ней других духов.