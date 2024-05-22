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Сатанист захотел шесть сосков и сделал пластическую операцию

Мужчина сделал пластическую операцию, потому что захотел иметь шесть сосков. Об этом пишет Daily Mirror.

Сатанист захотел шесть сосков и сделал пластическую операцию
© globallookpress.com

Член Сатанинской церкви из США Гарри Хуфклоппен решил добавить четыре дополнительных соска на свой торс. Он обратился к пластическому хирургу и специалисту по «телесным модификациям» Стиву Хаворту. Хаворт согласился помочь Хуфклоппену и вживил ему под кожу четыре силиконовых имплантата, напоминающих по форме мужские соски. Мужчина четыре месяца ждал, пока места разрезов полностью заживут. После этого сатанист отправился к татуировщику, чтобы тот сделал соски более реалистичными с помощью цветных чернил.

Видео своей трансформации он выложил в соцсети. Ролик набрал почти 30 тысяч просмотров. На нем Хуфклоппен подходит к камере и трогает по очереди все свои соски, после чего напрягает мышцы пресса. Хуфклоппен назвал проект трансформации «невероятно крутым» и добавил, что использованная технология может помочь людям, которые по какой-то причине потеряли грудь или соски. Он подчеркнул, что места для имплантатов были выбраны опытным хирургом во избежание осложнений.

Ранее американка, которая сделала популярную пластическую операцию «бразильская подтяжка ягодиц», пожалела о своем решении. Когда женщина набрала вес, она начала испытывать проблемы в транспорте, не помещаясь на сиденье.

Безумный мир
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