Порномодель заработала состояние на сломанных ногах

Порномодель разбогатела, когда стала притворяться, что у нее сломаны ноги. Об этом пишет Daily Mail.

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36-летняя Хлои Уэлш из Великобритании заработала состояние, поскольку заняла уникальную нишу на платформе OnlyFans. Она публикует эротический контент для людей, которых привлекают сломанные ноги.

Уэлш создала профиль на OnlyFans в 2020 году, когда потеряла работу из-за пандемии COVID-19. Однажды ей пришел необычный запрос: подписчик просил ее сняться в гипсе. Девушка ответила согласием, поскольку когда-то сломала обе ноги, когда выходила из такси. Она решила, что после такого опыта знает, каково быть в гипсе, поэтому ей не составит труда выполнить подобную прихоть.

С тех пор она стала регулярно получать подобные запросы, а гипс и фальшивые увечья стали ее фишкой. На подобных фото и видео Уэлш зарабатывает до пяти тысяч фунтов стерлингов (около 574 тысяч рублей) в месяц.

«Это странно, но думаю, это часть фетиша "дама в беде", — объяснила она. — В этой индустрии меня уже ничто не удивляет».

Уэлш призналась, что самостоятельно делает гипс для «сломанных» частей тела и даже купила костыли, чтобы создать целостный образ. По ее словам, делать гипс и снимать его — очень непросто, но при таких доходах усилия окупаются.

Уэлш также создает менее нишевый контент, снимаясь в колготках и чулках. На этом она зарабатывает до 40 тысяч фунтов стерлингов (4,6 миллиона рублей). Девушка довольна выбранным родом занятий, поскольку считает, что не смогла бы зарабатывать такие суммы ни на одной другой работе.

Ранее в Таиланде модели OnlyFans пришлось заплатить штраф после того, как она занялась сексом на популярном пляже в провинции Чонбури. Попавшее в сеть видео возмутило местных жителей и власти.