В Магаданской области пенсионерка отбилась от медведя палками для скандинавской ходьбы, передает «МИР 24».

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Услышав с улицы лай собак, эту случайную сцену сняли соседи по поселку. Женщина занималась спортом на свежем воздухе, когда животное приблизилось из леса. Однако она не растерялась и отогнала непрошеного гостя палками для скандинавской ходьбы и камнями. Медведь спасся бегством, а пенсионерка спокойно направилась домой.

Ранее похожая ситуация произошла в Башкирии. Мужчина встретился с тремя медведями. Чтобы спастись, он начал громко кричать и замахиваться палкой.