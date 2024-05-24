Американка с самыми длинными ногтями в мире не стригла их 27 лет

Женщина из США с самыми длинными ногтями в мире не стригла их 27 лет, пишет Mirror.

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Как рассказала Диана Армстронг, последний раз она стригла ногти в 1997 году. За это время они выросли на 13 метров. Женщина вспоминает, что решение не делать больше маникюр она приняла после трагического случая в семье.

После того, как американка попала в Книгу рекордов Гиннесса, многим людям стало интересно, как ей удается выполнять бытовую работу.

Армстронг прокомментировала, что уже привыкла жить со своими ногтями и приноровилась к мытью полов, посуды и прочим занятиям.

«Вы знаете, когда я иду в ванную, это выглядит так же, как это делает и любой другой человек, идущий в ванную», — добавила она.

Ранее фанатка Мадонны попала в Книгу рекордов Гиннесса по количеству татуировок в ее честь. По словам женщины, на это она потратила примерно $10 тысяч.