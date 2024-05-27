Мужчина подарил возлюбленной помолвочное кольцо своей бывшей

Женщина по имени Бель Блейк рассказала в TikTok, как похвалила выбор помолвочного кольца в разговоре с мужем, после чего случайно узнала неприятную правду. На видео, опубликованном в соцсети 8 мая, издание Indy100 обратило внимание 23 мая.

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По словам героини истории, недавно она пришла домой и сказала мужу, что ей очень нравится кольцо, которое он подарил ей, когда делал предложение. В ответ супруг сказал ей, что его экс-невесте Эрике тоже нравилось это кольцо.

«Они были помолвлены целый год, и он сказал, что это то же самое кольцо, которое он подарил ей», — возмутилась автор ролика. Я не знаю, что чувствовать сейчас, он даже не выбирал его для меня, он ходил покупать его с ней», — пожаловалась девушка.

Она добавила, что изначально хотела другое кольцо, но партнер сказал ей, что оно было слишком дорогое.

«Как жаль, что ты уже замужем за этим мужчиной», «Если это не огромный красный флаг, то я не знаю, что это», «Он выбрал это кольцо для нее и не выбрал абсолютно ничего для вас», — написали пользователи под постом.

Некоторые комментаторы также призвали автора развестись с мужчиной.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как его невеста отказалась носить подаренное им помолвочное кольцо по одной причине. Для его изготовления жених использовал бриллиант из ее же украшения.