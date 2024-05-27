Женщина потеряла собаку во Франции и нашла ее в Португалии

Женщина из Франции потеряла собаку и через месяц узнала, что животное нашли в Португалии. Об этом пишет Connexion France.

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Собака породы чихуахуа по имени Джой пропала в апреле в городке Виллар-Сен-Панкрас. Хозяйка несколько недель искала питомицу и расклеивала объявления. Когда эти попытки ни к чему не привели, она смирилась с мыслью, что Джой утащили хищники или она убежала в горы и там погибла. Но в мае ей позвонил ветеринар из Савойи и рассказал, что с ним связался коллега из Португалии, которому доставили найденную собаку.

Оказалось, что женщина из португальского городка Понте-де-Лима нашла Джой в поле возле дома. Она привезла чихуахуа к ветеринару и после сканирования ее микрочипа стало понятно, что животное из Франции. Ветеринар послал письмо с запросом всем знакомым французским ветеринарам. Один их них нашел хозяйку Джой благодаря базе данных домашних питомцев. Выяснилось, что Джой каким-то образом преодолела 1,7 тысячи километров и пересекла несколько государственных границ. Обрадованная приятными новостями хозяйка отправилась в Португалию, чтобы забрать Джой.

Ранее сообщалось, что в США сбежавший кот воссоединился с хозяевами спустя пять лет. Животное нашли в двух тысячах километров от дома на заправке в штате Арканзас.