Три сестры из религиозной семьи взбунтовались и ушли в секс-индустрию

Три сестры взбунтовались против строгих запретов религиозной семьи и ушли в секс-индустрию. Об этом изданию Daily Star рассказала одна из девушек.

© Lenta.ru

Сестры Грейс, Мэдди и Харриет никогда не ходили в школу, девочек на дому обучали их родители — верующие христиане. Все детство они переезжали из страны в страну, жили в Таиланде, Австралии, Латвии и Казахстане, но неизменно раз в неделю посещали церковь. Сестрам запрещалось вступать в романтические отношения, заводить аккаунты в социальных сетях и смотреть фильмы категории 12+.

В детстве девушки были послушными, тихими и застенчивыми, но, когда выросли, больше не могли терпеть строгость родителей. В 18 лет Харриет начала работать стриптизершей. В возрасте 21 года Грейс стала зарабатывать на публикации эротического контента. А 23-летняя Мэдди ушла в эскорт.

Грейс отмечает, что на выбор рода деятельности повлияло жестокое воспитание.

«Нам говорили, что секс до брака — это "грех", что если мы займемся им, то попадем в ад», — рассказывает она.

По ее словам, они устали «быть идеальными христианскими девочками», им хотелось иметь собственное мнение.

Теперь семья ненавидит сестер, но Грейс, Мэдди и Харриет продолжают поддерживать друг друга. Кроме того, у них у всех появились понимающие друзья.

Девушки утверждают, что отлично зарабатывают. Грейс признается, что за совместное видео с Харриет, в котором они тверкали, им заплатили тысячи долларов. С тех пор фанаты просят трех сестер записать что-то вместе. Грейс понимает, что подобный контент принес бы массу удовольствий их поклонникам, однако подчеркивает, что девушки никогда не пойдут на подобное.

По словам Грейс, ее работа помогла ей сформировать собственные убеждения, не зависящие от веры родителей.

«Я искренне верю, что это придало мне безумную уверенность, которой у меня не было бы вне этой профессии», — объясняет она.

Ранее сообщалось, что «самой татуированной матери Великобритании» запретили посещать церковь.