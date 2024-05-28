Женщина забыла семь часов жизни из-за оргазма

В городе Ротерем, Великобритания, 58-летняя женщина забыла семь часов жизни из-за того, что испытала слишком сильный оргазм. Об этом пишет Daily Star.

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61-летний Мик Такер вернулся из фитнес-зала, когда застал свою партнершу Полли Фишер в душе. «У нас был секс. Он был недолгим, даже быстрым — ничего необычного», — рассказывает Такер. Однако он отмечает, что все равно смог довести Фишер до сильного оргазма.

«Не могу припомнить, чтобы она испытывала подобное раньше», — добавляет мужчина.

После этого пара спустилась, чтобы выпить кофе. Через 15 минут Фишер пожаловалась, что чувствует себя странно. Такер отмечает, что она выглядела немного отсутствующей. Вдруг, по словам мужчины, Фишер начала плакать и повторять:

«Мне страшно». Такер был уверен, что у нее инсульт, и вызвал скорую помощь.

Врачи не нашли у женщины других признаков инсульта, кроме частичной потери памяти: первое время она не могла назвать, например, имя премьер-министра. Когда мужчина сообщал ей правильные ответы, она тут же их забывала. Фишер также не могла рассказать, что произошло за несколько часов до их секса с Такером. Позднее ее состояние улучшилось.

У врачей было множество разных предположений. Они поняли причину, только когда Такер рассказал, чем они с Фишер занимались до этого приступа. По их мнению, секс вызвал у женщины транзиторную глобальную амнезию — временное нарушение памяти, которое может возникнуть из-за какой-то напряженной деятельности.

Врачи отметили, что подобное может повториться, однако вероятность этого невелика. Фишер признается, что до сих пор не помнит семи часов перед сексом, хотя прошел уже месяц.

Такер рассказывает, что сейчас они уже могут посмеяться над произошедшим, однако в машине скорой помощи он был ужасно напуган. Он вспоминал все планы, которые пара построила на будущее, и думал, что все потеряно.

«Теперь все в порядке, я больше не недооцениваю свои возможности», — рассказывает Такер.

Ранее сообщалось, что секс с мужем спас британке жизнь. Во время полового акта мужчина заметил странные пятна на вульве жены — так они узнали о ее предраковом состоянии и смогли предотвратить развитие болезни.