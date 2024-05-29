«Давай съедим бабушку». Женщина попробовала прах бабушки и поделилась им

В Мельбурне, Австралия, женщина попробовала прах бабушки на вкус, а затем тайно накормила им собственного брата. Об этом она рассказала в радиопрограмме Fifi, Fev & Nick.

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Некая Шайенн дозвонилась в студию, когда шла рубрика с исповедями слушателей.

«Я съела свою бабушку», — начала признание она.

Женщина рассказала, что ее родственницу кремировали в августе прошлого года. Семья тяжело переживала утрату, поэтому однажды Шайенн предложила матери:

«Давай съедим бабушку».

Так и поступили. Вскоре Шайенн пристрастилась к поеданию праха.

«Это, наверное, какая-то странная вредная привычка», — предполагает она.

Женщина призналась ведущим, что решила разыграть брата, который недавно вышел из тюрьмы. Она смешала прах бабушки с соусом и подала ему получившееся кушанье. Тот ничего не заподозрил.

Шайенн отметила, что теперь чувствует себя гораздо ближе к усопшей родственнице.

«Бабушка будет жить во мне вечно», — заявила она.

Один из ведущих заметил, что поедания праха собственных родственников есть научное название — эндоканнибализм.

Ранее сообщалось, что женщине из Шотландии выдали прах незнакомца после кремации матери. Об этом женщина узнала лишь спустя десять месяцев, когда решила развеять его.