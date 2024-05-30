На пенис мужчины надели маску и пожелали удачи

В Таиланде мужчина захотел привлечь удачу и поучаствовал в странном ритуале, в котором фигурировал его пенис. Об этом сообщает The Thaiger.

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Мужчина рассказал о странном опыте в соцсети X (бывший Twitter). По его словам, лидер некоего культа предложил ему провести ритуал по привлечению удачи и богатства и попросил за это всего 399 бат (тысяча рублей). Он согласился.

В церемонии, кроме лидера культа, участвовал еще и его отец. Все присутствующие сняли штаны и нижнее белье и надели на пенисы традиционные тайские маски театра Кхон. Одна из них придавала половому органу сходство со слоном, другая напоминала монстра, а третья была похожа на благовидного мужчину с белым лицом. После этого лидер культа ненадолго прислонился к маскам ртом. На это ему потребовалось около десяти минут.

Церемония пародировала традицию театра Кхон, во время которой наставники также касаются губами театральных масок, надетых на головы начинающих актеров. Этот жест показывает, что состоявшийся артист принял человека с маской в ряды своих учеников.

Автор поста с жалостью отмечает, что ритуал не сопровождался песнопениями или подношениями. Кроме того, по его словам, после церемонии у него не прибавилось ни денег, ни удачи.

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