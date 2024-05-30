Вместо свидания с замужней женщиной мужчина оказался в полицейском участке

Мужчина из Индии отправился на свидание с замужней женщиной и оказался в непростой ситуации. Об этом сообщает Times Now News.

© Shutterstock / Fotodom

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Замужняя женщина позвала мужчину на свидание к себе домой. Женщина жила с родными, которые в тот день уехали из города. Однако кто-то из родственников-мужчин все же узнал о свидании и вернулся домой.

Любовника связали и избили. Женщина тоже попала под удар, когда попыталась защитить мужчину.

На место происшествия прибыла полиция. Всех участников драки забрали в участок. При этом пострадавшие отказались подавать заявление на напавших.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Церемонию венчания прервали представители властей и комиссии по защите прав детей, которые узнали, что невесте нет 18 лет.