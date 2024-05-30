Картины двухлетнего мальчика стали покупать за 600 тысяч рублей

Двухлетний мальчик из Германии начал рисовать картины, которые коллекционеры готовы покупать за шесть с половиной тысяч евро (630 тысяч рублей). Об этом пишет The Times.

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Как рассказала мама Лорана Шварца, она обнаружила талант сына к живописи, когда они отдыхали в Италии осенью 2023 года. «В отеле была комната для рисования, и мы не могли его оттуда вытащить. Перед Рождеством мы сделали для него студию дома, и он оттуда не вылезает», — сказала 32-летняя Лиза Шварц.

Юный художник создает абстрактные картины акриловыми красками, и многие заметили, что они совсем не похожи на обычные детские рисунки. Вскоре Шварц выложила снимки картин сына в соцсети, и ее страница быстро набрала почти 30 тысяч подписчиков. Полотна кисти Лорана вызвали ажиотаж на мюнхенской художественной ярмарке ART MUC в апреле, а среди их покупателей были коллекционеры из Великобритании и с Багамских островов.

Вскоре со Шварцами связались представители галереи из Нью-Йорка и предложили выставить картины Лорана у себя. «Это абстракции, но он очень необычно совмещает различные фигуры. Люди часто отмечают это, и это сделало картины такими популярными», — пояснила Лиза Шварц. При этом она отметила, что на картинах сына постоянно появляются его любимые животные — слоны, лошади и динозавры.

В своей работе юный художник использует как кисти и валики, так и собственные пальцы. Особенностью процесса создания картин является то, что Лорен наносит на себя примерно столько же красок, сколько и на холст. Лиза Шварц уверена, что несмотря на юный возраст, сын рисует вполне сознательно. Она утверждает, что он безошибочно узнал две свои работы, которые были выставлены в мюнхенской арт-галерее.

Выручку от продажи картин родители переводят на личный счет художника, которым он сможет воспользоваться, когда достигнет 18-летнего возраста.

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