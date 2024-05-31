Мужчины вспомнили свои самые странные сексуальные опыты

Мужчины вспомнили об опыте секса с не предназначенными для этого вещами, которые считают самыми странными. Своими историями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Несколько мужчин признались, что пытались заняться сексом с пылесосом, и некоторые получили из-за этого травмы.

17 лет спустя пылесос все еще у моей мамы. Когда я привел на тот момент будущую жену в гости к матери, она рассказала, что пылесос был моей первой подружкой. Жена хохотала, я был в ужасе.

Некоторые рассказывали, что мастерили мастурбатор из подручных средств — например, туб из-под продуктов.

Туба из-под M&M's, заполненная маслом и разогретым в микроволновке банановым пюре.

Немало мужчин пытались заняться сексом с растениями.

Лист алоэ вера. Сделал прорезь в нем, открыл его и решил сунуть туда член. Оцениваю на 7 из 10.

Ранее мужчины рассказали о самых неожиданных звонках, которые получали от бывших партнерш. Одному из комментаторов регулярно звонит замужняя бывшая возлюбленная, намекая на то, что не против заняться с ним сексом.