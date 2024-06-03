Женщина отказалась от секса на десять лет и достигла просветления

В Великобритании женщина десять лет не занималась сексом и достигла гармонии с собой. Об этом она рассказала Daily Mirror.

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Последние романтические отношения Тани Шульц закончились в 2014 году. После них она отказалась от интимной близости, приняв обет безбрачия. Как рассказывает женщина, она просто поняла, что сексуальная энергия — это сила, которую человек может отдавать другому в постели. Делать это, как ей казалось, не было никакого смысла.

«Я абсолютно счастлива и без секса», — заявляет Шульц.

Теперь Шульц, по ее словам, ощущает себя «просветленной монахиней». Ее больше не отвлекают мысли о сексе, и она научилась устанавливать с людьми глубокие духовные связи.

«Что интересно — у меня нет сексуального голода», — признается она.

По словам Шульц, у нее никогда не было особой потребности в сексе. Она потеряла девственность в 21 год и не разделяла восторгов подруг, касающихся опыта в постели. Ей кажется, что люди слишком зациклены на интимной близости, и это разрушает отношения.

«В наше время все сводится к физическому влечению», — объясняет она.

Это влечение, как она полагает, и толкает женатых мужчин на измены.

Ранее сообщалось, что три сестры из религиозной семьи взбунтовались и ушли в секс-индустрию. Они устали от строгих запретов родителей-христиан и решили кардинально изменить свою жизнь.