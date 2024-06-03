Женщина снялась в фильме для взрослых и испугалась последствий

Снявшаяся в порно 38-летняя женщина решила узнать, стоит ли рассказывать о случившемся мужу. Свою историю она опубликовала на форуме Reddit.

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Анонимная пользовательница форума призналась, что в 18 лет снялась в фильме для взрослых. По ее словам, она не собиралась этого делать, просто пошла на съемки за компанию с подругой, но в итоге сама стала актрисой. Женщина утверждает, что немедленно пожалела о случившимся и испугалась возможных последствий.

Через несколько лет после этого я встретила своего мужа. Я никогда не говорила ему о съемках. Мне было стыдно, и я молилась, чтобы он не узнал об этом. Мы женаты уже 15 лет, у нас двое детей. Он любовь всей моей жизни и удовлетворяет меня по всем пунктам пользовательница Reddit под ником ThrowRAO7253

Женщина не собиралась рассказывать супругу об ошибке молодости, но недавно обнаружила, что 30-минутное видео с ее участием стало популярным на сайтах для взрослых. Теперь она волнуется, что его увидят коллеги мужа или друзья дочерей. «Главная причина, по которой я до сих пор не поговорила с мужем, заключается в том, что я не хочу, чтобы он чувствовал себя неполноценным. У партнера по съемкам был очень большой пенис, и в этом видео я очень акцентирую на этом внимание», — призналась женщина.

Большинство пользователей форума посоветовали автору сообщения не рассказывать супругу об этом видео, так как, вероятнее всего, он бы предпочел этого не знать. Еще один популярный совет — связаться с сайтом, где опубликован ролик, и договориться о его удалении.

Ранее мужчины на форуме Reddit вспомнили самые странные сексуальные опыты с разными вещами. Несколько пользователей признались, что пытались заняться сексом с пылесосом, и некоторые даже получили из-за этого травмы.