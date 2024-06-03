Комик не узнал знаменитого кинорежиссера и поговорила с ним о групповом сексе

Тиктокерша и комик из Австралии Джорджия Годворт встретила на улице Сиднея режиссера фильмов «Мулен Руж!» и «Великий Гэтсби» База Лурмана, не узнала его и расспросила о групповом сексе. Об этом пишет The Guardian.

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В марте Годворт решила освоить новый формат видео и вышла в город, чтобы поговорить с незнакомцами об их личной жизни. Первым же ее респондентом оказался знаменитый кинорежиссер, однако девушка не знала об этом. Годворт спросила 61-летнего Лурмана, женат ли он, и получила утвердительный ответ. Режиссер признался, что за годы совместной жизни у него с женой сложились особые отношения, и порассуждал о природе брака.

После этого Годворт сказала ему, что моногамии тяжело придерживаться в долгосрочной перспективе, и поинтересовалась, как Лурман относится к свободным отношениям и групповому сексу с тремя-четырьмя партнерами. В ответ режиссер спросил, сколько раз девушка сама занималась групповым сексом. Она ответила, что «может быть, раз шесть». Тогда Лурман попытался узнать, в чем цель интервью.

Годворт призналась, что осознала, у кого взяла двухминутное интервью, только через месяц, когда опубликовала его фрагмент в TikTok. Ей позвонила подруга и рассказала, кто был ее собеседником.

«"Мулен Руж!" был моим любимым фильмом в детстве. И я обожаю "Ромео + Джульетта". Он для меня настоящая икона, я просто его не узнала», — сказала Годворт в интервью The Guardian.

При этом женщина вспомнила, что режиссер сразу же начал руководить процессом подготовки к интервью — сказал, куда лучше поставить камеру и как разместить свет. Годворт обратила внимание, что он хорошо разбирается в этом, но все равно не узнала его.

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