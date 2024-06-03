Мэр «столицы секс-вечеринок» исполнил желания гадалки из-за голосов ангелов

Мэр французского города Агд, известного как «столица секс-вечеринок», потратил на гадалку бюджетные деньги и предстал перед судом. Об этом сообщает BBC News.

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Жиль Д’Этторе обратился к местной жительнице Софии Мартинес, чтобы поговорить с отцом, которого уже не было в живых. В городе ее считали колдуньей. Во время спиритического сеанса, как утверждает мэр, голос Мартинес изменился и он смог услышать своего родственника. Так Д’Этторе и попал в зависимость к женщине.

Последние четыре года мэр исполнил множество желаний Мартинес. Он утверждает, что получал тысячи звонков от ангелов и духов, которые передавали ему просьбы женщины. На самом деле мэру звонила сама Мартинес: женщина обладает навыками чревовещания и умеет менять голос.

Д’Этторе оплатил из городского бюджета отдых Мартинес и ее семье в Полинезии и Таиланде, нанял в совет Агда нескольких ее родственников и отремонтировал их дом. Общение мэра с гадалкой привело к тому, что местные предприятия, аффилированные с ним, сотрудничали с Мартинес бесплатно. Они опасались потерять государственные контракты.

В итоге Д’Этторе и Мартинес задержали. Гадалке предъявили обвинения в растрате, а мэру — в коррупции. Адвокат политика Жан Марк Дарригад рассказал, что Мартинес смогла найти слабость мэра, поэтому так умело и манипулировала им.

«Прошло много времени, прежде чем он признал, что его обманули», — сказал Дарригад.

Жители города уверены, что Д’Этторе был влюблен в Мартинес. Один из них отметил:

«В основе скандала лежит секс. Если в деле замешаны деньги, то и секс тоже».

Местный политик из крайне правой партии «Национальное объединение» призвала мэра уйти в отставку.

«Он может быть щедрым, влюбляться в самых разных женщин — это его личная жизнь. Но использование денег налогоплательщиков — совсем другая история», — подчеркнула она.

Город Агд, расположенный на юге Франции на побережье Средиземного моря, известен не только своими пляжами, но и секс-вечеринками. Здесь проживает крупнейшее в Европе сообщество свингеров.

Ранее сообщалось, что британка развелась с мужем-призраком и «усыновила» одержимую куклу-клоуна. Она пожаловалась на то, что бывший «потусторонний муж» стал ревновать ее к клоуну.