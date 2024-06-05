Тысячи мотыльков и кобра атаковали гостиничный номер в Таиланде

Туристка по имени Джемма Сайер рассказала, что во время путешествия в Таиланд ее номер оказался атакован мотыльками и коброй. Информацией об этом инциденте девушка поделилась в своем аккаунте в соцсети ТikTok.

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Путешественница сообщила, что оставила дверь в комнату открытой буквально на «долю секунды». За это время в ее жилье проникли несколько тысяч насекомых и опасная рептилия.

На опубликованном в аккаунте Сайер ролике мотыльки покрыли кровать и балдахин. Также видно, как друг девушки ходит с битой в руке. Однако туристка отметила, что администрация гостиницы предоставила ей другой номер.

— Могу с уверенностью сказать, что в ту ночь мы почти не спали, — пояснила Джемма Сайер.