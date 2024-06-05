Женщина нашла заказанное два года назад платье во время прополки сада

Женщина нашла заказ, который сделала два года назад, во время прополки своего сада в Уэльсе, Великобритания. Об этом сообщает Wales Online.

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30-летняя Мэг Джонсон заказала себе платье на платформе перепродаж Vinted за десять фунтов стерлингов (1134 рубля) еще в 2022 году, однако свою посылку так и не получила. Она рассказала, что обращалась в поддержку компании Yodel, занимающейся доставкой. Там женщине ответили, что посылка, по данным организации, доставлена, поэтому они ничем не могут ей помочь.

© Meg Johnson / Walesonline

Джонсон давно забыла про этот случай, когда убиралась в своем саду спустя два года. Вдруг она наткнулась на пакет, в которых обычно доставляют вещи. Женщина объяснила, что подобные находки для нее не редкость, поскольку ее двор граничит с тропинкой, по которой ходит много людей. Джонсон решила проверить таинственный пакет и обнаружила в нем сгнившую ткань. В испачканной грязью одежде, в которой копошились какие-то насекомые, она опознала то самое потерянное службой доставки платье.

Женщина предположила, что курьер просто перебросил пакет через забор, думая, что получатель его найдет. Однако посылка упала за клумбу, поэтому Джонсон ее не заметила. Она вновь обратилась к Yodel, но там ей сказали, что не хранят информацию о таких давних заказах и ничем не могут помочь.

Женщина отмечает, что, хоть и потеряла совсем маленькую сумму денег, сильно расстроилась.

«Я разочарована сервисом, я ожидала большего от такой крупной и известной компании. Мне кажется ужасным то, что Yodel позволяет себе нанимать таких беспечных сотрудников», — объяснила она.



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